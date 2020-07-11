Слуцкий вспомнил о работе в сборной России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которым столкнулся во время работы в сборной России, передает «Матч Премьер».

Слуцкий сменил на посту наставника национальной команды Фабио Капелло и возглавлял сборную во время чемпионата Европы — 2016. По его словам, он столкнулся с кадровыми проблемами, потому что перед турниром выбыли основные футболисты — Алан Дзагоев и Игорь Денисов, а также не в оптимальном состоянии был Роман Широков.

«Кадровые решения были не самые лучшие, я это допускаю. Но те решения я принимал, исходя из той ситуации, которая сложилась на тот момент, и игроков, которые имелись в моем распоряжении. Считаю, что на все были объективные причины», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с Гинером.