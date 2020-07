Экс-нападающий «Барселоны» Анри встал на одно колено и выставил кулак

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Тьерри Анри, в настоящее время возглавляющий клуб Высшей лиги футбола (MLS) «Монреаль Импакт», встал на одно колено в рамках акции борьбы против дискриминации. Об этом сообщает пресс-служба североамериканского чемпионата.

Экс-тренер «Монако» выставил вперед кулак, являющийся символом сопротивления полицейскому произволу и солидарности с пострадавшими в разных частях мира чернокожими людьми.

Напомним, что массовые протесты против расизма начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В числе прочего, протестующие выступают за снос памятников историческим деятелям, связанным с работорговлей.

✊✊✊@ThierryHenry took a knee for the first 8:46 in memory of George Floyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ddn1TYOu1T