«Зенит» получил золотые медали за победу в чемпионате России
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Петербургский «Зенит» получил золотые медали за победу в чемпионате России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в Twitter.
Напомним, что подопечные Сергея Семака в минувшее воскресенье сумели защитить чемпионское звание, добытое в прошлом году, обыграв на выезде «Краснодар» со счетом 2:4.
В розыгрыше Лиги чемпионов петербуржцы заняли последнее место в своей группе, пропустив вперед «Лион», «РБ Лейпциг» и «Бенфику».
Ранее сообщалось, что защитники Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин не помогут столичному ЦСКА в игре с казанским «Рубином».
Чемпионы России получают золотые медали! #МыЧемпионы�� pic.twitter.com/rIBJixhvF1— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 8, 2020