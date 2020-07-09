Петербургский «Зенит» получил золотые медали за победу в чемпионате России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в Twitter.

Напомним, что подопечные Сергея Семака в минувшее воскресенье сумели защитить чемпионское звание, добытое в прошлом году, обыграв на выезде «Краснодар» со счетом 2:4.

В розыгрыше Лиги чемпионов петербуржцы заняли последнее место в своей группе, пропустив вперед «Лион», «РБ Лейпциг» и «Бенфику».

Ранее сообщалось, что защитники Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин не помогут столичному ЦСКА в игре с казанским «Рубином».