Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
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Российский гонщик команды «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе «Формулы-1». Об этом сообщает «Первый канал».
По его словам, ему был не понятен смысл преклонять колено в качестве жеста солидарности с борьбой с дискриминацией.
Спортсмен заявил, что это противоречит его русскому менталитету, где принято вставать на колено перед флагом, Родиной и Богом.
При этом Квят отметил, что поддерживает борьбу с расизмом и солидарен в этом вопросе со всеми гонщиками.
Ранее сообщалось, что испанский пилот Фернандо Алонсо вернется в «Формулу-1» в следующем сезоне.