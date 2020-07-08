Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе «Формулы-1». Об этом сообщает «Первый канал».

По его словам, ему был не понятен смысл преклонять колено в качестве жеста солидарности с борьбой с дискриминацией.

Спортсмен заявил, что это противоречит его русскому менталитету, где принято вставать на колено перед флагом, Родиной и Богом.

При этом Квят отметил, что поддерживает борьбу с расизмом и солидарен в этом вопросе со всеми гонщиками.

Ранее сообщалось, что испанский пилот Фернандо Алонсо вернется в «Формулу-1» в следующем сезоне.