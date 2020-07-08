Агент Гуги поделился мнением об интересе «Спартака»

Агент защитника «Атлетико Минейро» Гуги Гомеса Лукас Минейро поделился мнением об интересе столичного «Спартака» к своему клиенту. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, бразильский клуб не согласится на трансферное предложение красно-белых, которые намерены приобрести молодого бразильца за €3 млн.

«Атлетико Минейро» не отпустит Гуги менее чем за €8 млн. Отъезд в Россию может состояться, однако никаких конкретных данных на этот счет у меня пока нет», — сказал агент.

Ранее сообщалось, что владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун скептически относится к возможному назначению Вадима Евсеева на должность главного тренера команды.