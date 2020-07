Трамп потребовал извинений от чернокожего гонщика NASCAR

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от чернокожего пилота NASCAR Буббы Уоллеса. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, что спортсмен обнаружил в своем гараже веревку с висельной петлей, которую в США считают символом нетерпимости из-за ассоциаций с судом Линча.

«Извинился ли Бубба Уоллес перед прекрасными пилотами NASCAR, которые помогли ему лишь ради того, чтобы обнаружить, что все оказалось очередной выдумкой?» — написал Трамп в соцсети.

Ранее сообщалось, что британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оштрафован за игнорирование желтых флагов в ходе квалификации Гран-при Австрии «Формулы-1».

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER!