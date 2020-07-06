Суд отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отложил пересмотр апелляционного приговора нападающему «Сочи» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву, сообщает РИА «Новости».

Решение было принято после того, как футболисты и их друг Александр Протасовицкий не смогли прийти в суд. Новая дата судебного заседания — 31 июля.

Отмечается, что футболисты не могут покинуть расположение клубов до конца сезона чемпионата России.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и Протасовицкий были арестованы в октябре 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Соловчук.

8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов и двух других фигурантов дела виновными по статьям «хулиганство» и «нанесение побоев». Братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии.

В июле Мамаев и Кокорины были этапированы в исправительную колонию №4 в Белгородской области, а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в аналогичное учреждение в Брянской области.

6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что кассационный суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр.