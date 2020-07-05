Российский вратарь находится в реанимации после попадания молнии

Вратарь клуба Олимп — Профессиональной футбольной лиги «Знамени Труда» Иван Заборовский попал в реанимацию после попадания молнии, сообщается на странице команды в Instagram.

«По нашей информации, сегодня на тренировке произошел несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдет его стороной», — говорится в заявлении.

Сезон третьего по силе дивизиона России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Клуб из Орехово-Зуево занял 11-е место в турнирной таблице зоны «Запад».

Ранее сообщалось, что четверо футболистов госпитализированы после удара молнии.