Хоккейный ЦСКА признан чемпионом России

Федерация хоккея России (ФХР) объявила московский ЦСКА чемпионом России по итогам завершившегося сезона.

Об этом сообщается на официальном сайте ФХР.

Как итог, победителем чемпионата России стал ЦСКА. «Ак Барс» и СКА поделили второе место, так как оба клуба имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Что же касается бронзы, то ее завоевало столичное «Динамо».

Напомним, что первенство было поставлено на паузу в марте из-за пандемии коронавируса. Впоследствии руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении сезона-2019/20.

Ранее российские хоккеисты не попали в символическую сборную всех времен среди игроков, выступавших на чемпионатах мира.