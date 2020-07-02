РФС объяснил отсутствие системы VAR на матче «Спартак» — «Тамбов»

Российский футбольный союз (РФС) объяснил отсутствие системы видеоассистента рефери (VAR) на матче «Спартак» — «Тамбов» 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По словам руководителя проекта по внедрению VAR Леонида Калошина, данная система может работать лишь на четырех матчах в рамках одного игрового дня из-за своих технических и организационных особенностей.

Напомним, что игра «Спартак» — «Тамбов» пройдет 4 июля на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

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