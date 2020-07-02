Семин не в курсе слухов о назначении в тульский «Арсенал»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин не в курсе слухов о потенциальном назначении в тульский «Арсенал». Об этом сообщает «СЭ».

Напомним, что минувшим вечером после домашнего поражения от грозненского «Ахмата» со счетом 1:3 из стана «канониров» был уволен Игорь Черевченко.

«Ничего об этом не знаю! Спасибо», — сказал Семин в ответ на вопрос об общении с гендиректором тульской команды Гурамом Аджоевым по поводу предложения о работе.

Ранее сообщалось, что участие нападающего «Сочи» Александра Кокорина в матче 27-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита» стоит порядка 25 млн руб.