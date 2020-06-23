Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Арина Парсегова заявила о своем переходе из группы специалиста Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Об этом 8-летняя спортсменка рассказала в своем Instagram.

«Мы приняли решение перейти в другую школу. Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность!» — написала она.

Примечательно, что весной от Тутберидзе к Плющенко ушли серебряный призер чемпионата Европы — 2020 Александра Трусова и Вероника Жилина. Также место работы сменил и тренер Сергей Розанов.

Ранее сообщалось, что Плющенко опубликовал видео тренировки с Трусовой и другими учениками.