Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Арина Парсегова заявила о своем переходе из группы специалиста Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Об этом 8-летняя спортсменка рассказала в своем Instagram.
«Мы приняли решение перейти в другую школу. Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность!» — написала она.
Примечательно, что весной от Тутберидзе к Плющенко ушли серебряный призер чемпионата Европы — 2020 Александра Трусова и Вероника Жилина. Также место работы сменил и тренер Сергей Розанов.
Ранее сообщалось, что Плющенко опубликовал видео тренировки с Трусовой и другими учениками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
3 месяца безо льда... ⠀ За время карантина в жизни каждого спортсмена, наверное, произошли те или иные изменения, мы не исключение... ⠀ Мы приняли решение перейти в другую школу. Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность! ⠀ Хотим выразить огромную благодарность тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе за полученный бесценный опыт! Благодаря Вам, мы стали смотреть на фигурное катание совершенно под другим углом! Спасибо всем сотрудникам "Хрустального" за Вашу доброту и заботу, за этот год Вы стали нам очень близки! ⠀ И, конечно, спасибо нашему тренеру Сергею Александровичу, за возможность оставаться частью его команды!