Умер Пьерино Прати

Умер экс-игрок итальянского «Милана» Пьерино Прати, сообщает Twitter клуба.

Ему было 73 года. Он выступал за красно-черных с 1966 по 1973 год, забив 102 мяча. В финальном матче Кубка европейских чемпионов Прати оформил хет-трик в матче против амстердамского «Аякса», принеся победу своему клубу.



В составе сборной Италии форвард стал чемпионом Европы 1968 года.



Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero.



Goodbye to a true Rossonero legend. You were a shining light for us all and shall be dearly missed: rest in peace Piero. pic.twitter.com/g6e7yH7SXY