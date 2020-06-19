Черчесов поздравил руководство Чечни с получением разрешения УЕФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил руководство Чеченской республики с получением разрешения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение матчей под его эгидой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, поддержка местных болельщиков помогла национальной сборной в матче против Румынии, который проходил несколько лет назад на «Ахмат-Арене», и теперь они смогут насладиться игрой против зарубежных команд.

Напомним, что УЕФА в 2013 году запретило проведение игр под своей эгидой на территории Чечни, объяснив свое решение потенциальной террористической угрозой.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что перед матчами Лиги наций команда получит возможность провести контрольный матч.