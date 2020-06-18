Международный союз конькобежцев (ISU) вернул прежнюю базовую стоимость элементов в фигурном катании, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее было принято уравнять стоимость четверных лутца, флипа и риттбергера до 11 баллов.

«Учитывая продолжающуюся пандемию коронавируса и медленное открытие катков и возобновление тренировок, а также на основе отзывов, полученных от членов ISU, совет решил приостановить с немедленным вступлением в силу предыдущие поправки в правила», — говорится в заявлении.

Согласно старым правилам, стоимость четверного лутца — 11,5 балла, флипа — 11, риттбергера — 10,50.

Ранее призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух назвал странным решение ISU уравнять четверные прыжки.