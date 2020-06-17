Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе приступила к работе на базе в Новогорске, сообщает ТАСС.

Специалист была вынуждена пройти двухнедельный карантин после возвращения из США. Тутберидзе в марте улетела в Штаты, чтобы увидеться с дочерью Дианой Дэвис, которая там живет и тренируется.

О том, что тренер приступила к работе проинформировал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

«Она отсидела положенные две недели карантина после возвращения из США и уже приступила к работе», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Авербух сравнил группу Тутберидзе с СССР.