Клопп призвал фанатов «Ливерпуля» поддерживать клуб из дома

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о продолжении чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба в Twitter.

По его словам, в данный момент необходимо соблюдать все меры предосторожности для того, чтобы избежать заболеваний, сопутствующих пандемии коронавирусной инфекции, и быть начеку.

Немецкий специалист отметил, что по ряду очевидных причин футбол будет отличаться от того, к которому привыкли зрители на трибунах и у экранов телевизоров, а также призвал поддерживать клуб из дома.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» обозначил примерные сроки перехода бразильского нападающего Неймара в каталонскую «Барселону».

"I can promise you, we will feel your support. We are still with you and you'll never walk alone" ❤️



How your support from home will be used as motivation during the final run-in ✊



A personal message from Jürgen Klopp... pic.twitter.com/YXnFIpEWEZ