Ургант пошутил по поводу получения Плющенко статуса тренера сборной России
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Телеведущий Иван Ургант пошутил по поводу назначения олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России по фигурному катанию.
«Поздравляем! Плющенко теперь будет готовить спортсменов к Олимпиаде. Как сказал Гном Гномыч (сын фигуриста Александр Плющенко. — прим. «Газеты.Ru»), теперь осталось пристроить мать, и можно будет перевести дух», — сказал Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
На сайте Федерации фигурного катания на коньках России опубликован список специалистов национальной команды, в который попал Плющенко.
Ранее Этери Тутберидзе прокомментировала назначение двукратного олимпийского чемпиона на пост тренера сборной России по фигурному катанию.