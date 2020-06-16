Ургант пошутил по поводу получения Плющенко статуса тренера сборной России

Телеведущий Иван Ургант пошутил по поводу назначения олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России по фигурному катанию.

«Поздравляем! Плющенко теперь будет готовить спортсменов к Олимпиаде. Как сказал Гном Гномыч (сын фигуриста Александр Плющенко. — прим. «Газеты.Ru»), теперь осталось пристроить мать, и можно будет перевести дух», — сказал Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России опубликован список специалистов национальной команды, в который попал Плющенко.

Ранее Этери Тутберидзе прокомментировала назначение двукратного олимпийского чемпиона на пост тренера сборной России по фигурному катанию.