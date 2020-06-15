Квоту для болельщиков на матчах РПЛ могут увеличить до 30 процентов

Квоту для болельщиков на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) могут увеличить с 10 до 30 процентов, сообщает «СЭ».

Планируется, что окончательное решение будет принято до 16 июня.

Вероятно, такой вариант разрешат с начала июля.

Напомним, сезон РПЛ был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня.



Ранее в Ла Лиге отреагировали на решение возобновить сезон РПЛ со зрителями.