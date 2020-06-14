Президент UFC ответил на критику турнира в Лас-Вегасе

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на критику турнира, проведенного в Лас-Вегасе.

По мнению многих зрителей, прошедший турнир был весьма скучным из-за состава участников. Уайт отметил, что если человек действительно фанат смешанных единоборств, он будет смотреть все бои, независимо от того, кто дерется.

«Не все бои предназначены для болельщиков. Если не нравится — можете не смотреть. Посмотрите следующий турнир. Не хочется — посмотрите тот, который мы проведем через три недели», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что президент UFC высказался об инциденте со стрельбой в Сан-Антонио.