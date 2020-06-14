«Герта» крупно уступила «Айнтрахту» в матче Бундеслиги

Берлинская «Герта» крупно уступила франкфуртскому «Айнтрахту» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча прошла в столице Германии на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4.

В составе победителей забитыми мячами отметились Бас Дост, Обите Н'Дика и Андре Силва, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Кшиштоф Пентек.

После этой команды подопечные Ади Хуттера сравнялись по очкам с «Гертой». Теперь у обоих коллективов после 31-го матча по 38 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд Ла Лиги по числу сезонов с более чем 20-ю голами.