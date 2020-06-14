«Герта» крупно уступила «Айнтрахту» в матче Бундеслиги
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Берлинская «Герта» крупно уступила франкфуртскому «Айнтрахту» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
Встреча прошла в столице Германии на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4.
В составе победителей забитыми мячами отметились Бас Дост, Обите Н'Дика и Андре Силва, оформивший дубль.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Кшиштоф Пентек.
После этой команды подопечные Ади Хуттера сравнялись по очкам с «Гертой». Теперь у обоих коллективов после 31-го матча по 38 очков.
Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд Ла Лиги по числу сезонов с более чем 20-ю голами.