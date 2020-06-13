Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о возвращении футбола в Италию, передает Football Italia.

Большой футбол в Италию после пандемии коронавируса вернулся матчем «Ювентус» — «Милан», команды сыграли вничью во втором полуфинальном матче Кубка Италии — 0:0. Первая игра завершилась со счетом 1:1, а правило выездного гола помогло туринскому клубу выйти в финал турнира.

«Возвращение футбола — важный шаг для всей страны. Возвращение к нормальности — это чудесное чувство. Футбол в нашей стране всегда влияет на настроение граждан. Это был непростой период для всех», — заявил Буффон.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.