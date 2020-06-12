Тренер «Уфы» Евсеев поделился изящным способом руководства командой

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram поделился изящным способом руководства командой.

По его мнению, иногда необходимо иметь возможность использовать силовые методы работы для достижения положительного результата.

«Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом», — написал Евсеев, сопроводив комментарии фотографией, где изображен жест, обозначающий пистолет.

Напомним, что в настоящее время «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА отложил решение о контракте с бразильским нападающим Вагнером Лавом на один месяц.