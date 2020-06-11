Главный тренер «Арсенала» вместе с игроками встал на колено: фото
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета вместе с игроками встал на колено, чтобы почтить память погибшего после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает пресс-служба «канониров» в Twitter.
Футболисты вышли на поле стадиона «Эмирейтс» в майках с различными слогами, олицетворяющими борьбу против расизма.
Сам клуб опубликовал фотографию с хэштегом, обозначающим важность жизней чернокожих людей.
Ранее сообщалось, что глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал о планах использования системы видеоассистента рефери (VAR) на оставшихся матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
#BlackLivesMatter pic.twitter.com/2SfJpDOJkv— Arsenal (@Arsenal) June 10, 2020