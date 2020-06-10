Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» возобновит тренировки 11 июня
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» возобновит тренировки 11 июня, передает сайт клуба.
Отмечается, что занятия будут проходить на добровольной основе.
Регулярный сезон НХЛ остановлен досрочно из-за пандемии коронавируса. В плей-офф турнира сыграют 24 команды, которые имеют на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
Ранее сообщалось о том, что Евгений Малкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи».