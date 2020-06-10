Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» возобновит тренировки 11 июня

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» возобновит тренировки 11 июня, передает сайт клуба.

Отмечается, что занятия будут проходить на добровольной основе.

Регулярный сезон НХЛ остановлен досрочно из-за пандемии коронавируса. В плей-офф турнира сыграют 24 команды, которые имеют на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.



Ранее сообщалось о том, что Евгений Малкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи».