Валуев поддержал снятие режима самоизоляции в Москве

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии режима самоизоляции в столице.

«Поддерживаю ли я это решение? Если оно продуманное, то почему нет. По крайней мере, часть этих ограничений давным-давно нужно было снять. Особенно это касается прогулок в парках и спорта на чистом воздухе. Не я один к ним готов. Москвичи безумно их ждали», — цитирует Валуева Sport24.

Депутат считает, что новость о снятии ограничений москвичи воспримут с радостью.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун предложил постепенно снимать ограничения на посещение стадионов.