В Чемпионшипе выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

В клубах Чемпионшипа — второго по силе дивизиона в английском футболе — выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Английской футбольной лиги (EFL).

Как сказано в заявлении, в период тестирования с 3 по 5 июня на наличие опасной инфекции в организме были проверены 1179 игроков и 24 клубов лиги. Два теста дали положительный результат, инфицированные будут самоизолированы в соответствии с протоколом EFL, их имена и клубная принадлежность не уточняются.

Сезон в Чемпионшипе должен возобновиться 20 июня.

Ранее сообщалось, что в Английской премьер-лиге (АПЛ) не выявили новых случаев заражения COVID-19.