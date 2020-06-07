Экс-одноклубник Роналду сравнил его с Майклом Джорданом

Бывший полузащитник «Спортинга» Родриго Телльо высказал мнение о португальском нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает PrensaFutbol.

Футболисты вместе выступали в лиссабонской команде. Роналду защищал цвета португальской команды с 2002 по 2003 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Менталитет Криштиану был совершенно иным, чем у 17-летнего подростка. Это напоминает мне Майкла Джордана, конкурентоспособного во всем. Он привык проводить индивидуальные тренировки даже в день игры», — поделился Телльо.

Ранее сообщалось, что Роналду назвали примером для подражания и лучшим игроком поколения.