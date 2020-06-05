Семин обратился к болельщикам «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» обратился к болельщикам команды.

На странице в Instagram специалист опубликовал свое фото на фоне фанатской трибуны.

«Дорогие болельщики! Спасибо вам за все! Это были замечательные четыре года! Вы были лучшие!» — написал бывший наставник «железнодорожников».

Семин четырежды возглавлял «Локомотив» (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020). Под его руководством «железнодорожники» стали трехкратными чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

Ранее нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк раскритиковал решение «Локомотива» расстаться с Семиным.