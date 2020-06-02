Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров высказался о беспорядках в США, которые были вызваны гибелью Джорджа Флойда.

«Я осуждаю расизм в абсолютно любых его проявлениях, так же как я осуждаю и насилие. Люди, которые позволяют себе любое проявление расизма или даже намек на это отвратительное всему сущему явление не были и никогда не будут в моем окружении — будь то личное или профессиональное», — написал Задоров в своем Instagram.

25 мая в Миннеаполисе полицейские задержали Флойда при попытке расплатиться в магазине поддельным чеком. На него надели наручники и повалили на землю, после чего один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении около девяти минут.

Флойд не оказывал сопротивления и говорил о том, что не может дышать, однако сотрудники правоохранительных органов проигнорировали его крики. Пострадавший впоследствии скончался в больнице. После трагедии в США начались акции протеста. Беспорядки проходят в 22 городах страны.

Ранее сообщалось, что Мейвезер готов оплатить похороны Флойда.