Во время беспорядков в США мародеры ограбили магазин «Чикаго»
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Магазин клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Чикаго Блэкхокс» был разграблен мародерами во время беспорядков в США.
На видео, опубликованном в Twitter журналиста Джереми Росса, видно, как злоумышленники разбивают витрину магазина, прорываются и крадут клубную экипировку.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского во время задержания. На фоне трагедии массовые протесты охватили более 20 штатов США.
Ранее сообщалось, что протестующие разрисовали статую Марио Лемье в Питтсбурге.
BREAKING: Looters bust into a store on Michigan and steal #Blackhawks gear #chicagoprotest @cbschicago pic.twitter.com/dNpspPa9dq— Jeremy Ross (@JeremyAdamRoss) May 31, 2020