Во время беспорядков в США мародеры ограбили магазин «Чикаго»

Магазин клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Чикаго Блэкхокс» был разграблен мародерами во время беспорядков в США.

На видео, опубликованном в Twitter журналиста Джереми Росса, видно, как злоумышленники разбивают витрину магазина, прорываются и крадут клубную экипировку.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского во время задержания. На фоне трагедии массовые протесты охватили более 20 штатов США.

Ранее сообщалось, что протестующие разрисовали статую Марио Лемье в Питтсбурге.

BREAKING: Looters bust into a store on Michigan and steal #Blackhawks gear #chicagoprotest @cbschicago pic.twitter.com/dNpspPa9dq