Олейник отказался от боя с Льюисом и готов вернуться в июле

Российский боец Алексей Олейник (59-13-1), выступающий в тяжелом дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), свой следующий поединок готов провести в июле. Пока не решено, кто станет соперником 42-летнего спортсмена, однако он признался, что отказался от боя против бывшего претендента на титул Деррика Льюиса (23-7).

«Предлагали бой с Льюисом. Я сказал, что в июле подерусь с удовольствием, но не 13 июня», — приводит слова Олейника ТАСС.

В последний раз Олейник выходил в клетку 9 мая. На турнире UFC 249 он раздельным решением победил Фабрисио Вердума.

Ранее сообщалось, что Олейник запросил двойную зарплату за поединок в июне.