Павлюченко рассказал об интересе к нему со стороны «Реала»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что некоторые известные европейские клубы проявляли интерес к нему, когда он выступал за «Тоттенхэм Хотспур». По словам россиянина, среди них был мадридский «Реал».

«Впервые слышу, что мной интересовался «Атлетико». В «Тоттенхэме», когда шли разговоры о моей аренде или продаже, были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду. Были такие варианты. «Ливерпуль», «Реал» и «Милан». Не знаю, правда это или нет. Мне мой агент говорил, что мной интересуются, хотят взять в аренду. Но это все слухи, ничего серьезного не было», — рассказал он в интервью YouTube-каналу «Фестиваль Спортивная Волна».

После ухода из «Тоттенхэма» в 2012 году Павлюченко перешел в московский «Локомотив».

Ранее Павлюченко жестко раскритиковал не верящих в существование коронавируса.