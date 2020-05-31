В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Погребняка

Екатеринбургский «Урал» рассказал о состоянии здоровья футболиста Павла Погребняка, который заразился коронавирусом.

«Персонал, тренеры и футболисты «Урала» прошли очередное запланированное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Сегодня стали известны результаты — все они отрицательные.

По результатам первого тестирования COVID-19 был выявлен у нападающего нашей команды Павла Погребняка. В настоящий момент Павел чувствует себя намного лучше и идет на поправку», — говорится в Twitter клуба.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 5,9 млн человек.

Ранее Михаил Боярский обратился к заразившемуся коронавирусом Погребняку.