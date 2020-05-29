Олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о том, как начал заниматься фигурным катанием, передает 59.ru.

«Брат шел из кинотеатра «Октябрь» и увидел объявление на дворце спорта «Орленок». Он рассказал об этом маме. Родители привели меня на ледовую арену. Они спросили, хочу ли я так же? Мне было три с половиной года. Я хотел попробовать. Поэтому согласился», — сказал Траньков.

Напомним, спортсмен является двукратный победителем Олимпиады.



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