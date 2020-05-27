Овечкин установил рекорд НХЛ среди россиян

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд среди российских игроков по количеству индивидуальных наград, завоеванных в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

26 мая комиссар лиги Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. По его итогам российский форвард разделил приз лучшему снайперу сезона «Морис Ришар Трофи» с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. Оба хоккеиста забросили по 48 шайб.

Теперь у Овечкина 18 таких наград за карьеру в НХЛ. Он девять раз завоевывал «Морис Ришар Трофи», по три раза становился обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», которые вручаются самому полезному игроку регулярного чемпионата по версии журналистов и хоккеистов соответственно.

Также в его коллекции награда лучшему игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи», лучшему игроку по системе гол+пас «Арт Росс Трофи» и лучшему новичку сезона «Колдер Трофи».

Ранее был объявлен обладатель «Арт Росс Трофи».