Переход Трусовой к Плющенко назвали серьезным ударом по Тутберидзе

Финская журналистка Елена Леппанен в статье на Yle поделилась мнением об уходе фигуристки Александры Трусовой из группы российского специалиста Этери Тутберидзе.

В начале мая стало известно, что Трусова прекратила сотрудничество с Тутберидзе и перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«За последние годы несколько перспективных молодых фигуристок ушли из группы Тутберидзе. Но самым большим сюрпризом стало решение Трусовой. Она была бриллиантом у Тутберидзе. Ее уход станет серьезным ударом по группе», — написала журналистка.

Стоит отметить, что у Трусовой, которая на чемпионате Европы — 2020 стала бронзовой медалисткой, в активе есть несколько четверных прыжков.

Ранее сообщалось, что Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверного флипа.