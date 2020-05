Чемпион UFC Джон Джонс поблагодарил Хабиба за ответ Макгрегору

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс поблагодарил обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор составил список величайших бойцов в истории. На первое место он поставил Андерсона Силву, на второе — себя. Третью и четвертую позицию заняли Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс соответственно.

«Как уже сказал, дам возможность фанатам спорить за меня. Спасибо, Хабиб», — написал Джон Джонс в Twitter.

Ранее Нурмагомедов назвал Макгрегора величайшим боецом UFC в истории Twitter.

Like I said I'll let the fans do the debating for me, thanks Khabib pic.twitter.com/hhtnijk07J