Опубликован календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/21

Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал расписание этапов Кубка мира на сезон-2020/21.

Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября.

Полное расписание этапов Кубка мира по биатлону:



Контиолахти (Финляндия) — 27-29 ноября;

Эстерсунд (Швеция) — 3-6 декабря;

Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря;

Анси (Франция) — 17-20 декабря;

Оберхоф (Германия) — 7-10 января;

Рупольдинг (Германия) — 13-17 января;

Антхольц (Италия) — 21-24 января;

Пекин (Китай) — 26 февраля-1 марта;

Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта;

Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

Чемпионат мира пройдет в словенском Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что исполком IBU намерен обсудить процесс восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании.