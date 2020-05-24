Опубликован календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/21
Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал расписание этапов Кубка мира на сезон-2020/21.
Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября.
Полное расписание этапов Кубка мира по биатлону:
Контиолахти (Финляндия) — 27-29 ноября;
Эстерсунд (Швеция) — 3-6 декабря;
Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря;
Анси (Франция) — 17-20 декабря;
Оберхоф (Германия) — 7-10 января;
Рупольдинг (Германия) — 13-17 января;
Антхольц (Италия) — 21-24 января;
Пекин (Китай) — 26 февраля-1 марта;
Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта;
Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.
Чемпионат мира пройдет в словенском Поклюке с 10 по 21 февраля.
Ранее сообщалось, что исполком IBU намерен обсудить процесс восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании.