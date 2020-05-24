«Лион» надеется на пересмотр досрочного завершения Лиги 1

«Лион» выразил надежду на пересмотр досрочного завершения чемпионата Франции, передает официальный сайт команды.

Лига 1 была завершена досрочно из-за пандемии коронавируса, победителем турнира был признан «ПСЖ». Однако «Лион» остался недоволен сложившейся ситуацией, но иски команды к Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) за досрочное завершение сезона были отклонены в суде.

«Мы надеемся, что пример Испании, которая вслед за Германией приняла решение возобновить национальный чемпионат, позволит пересмотреть поспешно принятое решение во Франции», — отмечено в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что президент «Лиона» призвал возобновить чемпионат Франции.