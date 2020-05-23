Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова начнет тренироваться в сборной позже остальных. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, основной состав национальной команды прибудет на базу в Новогорске 24 мая, а Загитова сделает это немного позднее.

Напомним, что глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил о возобновлении тренировочных занятий, прерванных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков встал на защиту российского тренера Этери Тутберидзе.