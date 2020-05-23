Загитова начнет тренироваться в сборной позже остальных
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Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова начнет тренироваться в сборной позже остальных. Об этом сообщает РИА «Новости».
По информации источника, основной состав национальной команды прибудет на базу в Новогорске 24 мая, а Загитова сделает это немного позднее.
Напомним, что глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил о возобновлении тренировочных занятий, прерванных из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков встал на защиту российского тренера Этери Тутберидзе.