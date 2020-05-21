Валуев высказался о возможной отмене Олимпиады в 2021 году

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев высказался о возможной отмене летних Олимпийских игр в Токио.

Олимпиада в японской столице была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Возможная отмена Олимпиады в 2021 году? Это все очень виртуально! Рано говорить об этих вещах! Считаю, такие вещи сейчас бесполезно обсуждать», — цитирует Валуева Sport24.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Игры в Токио могут быть отменены, если не удастся провести соревнования летом 2021 года.