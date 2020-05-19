Наставник ЦСКА Гончаренко вернулся в Россию

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в Россию. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, 42-летний специалист вернулся из Белоруссии в понедельник, 18 мая. Теперь Гончаренко предстоит пройти двухнедельный карантин.

Напомним, что в настоящее время армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Возобновление прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции сезона запланировано на 21 июня.

Ранее сообщалось, что нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский «Зенит».