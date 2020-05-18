Азмун прокомментировал интерес со стороны «Эвертона» и «Наполи»

Игрок петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал слухи о возможном переходе в итальянский «Наполи» или английский «Эвертон», передает AreaNapoli.

«Хочу подчеркнуть, что я футболист «Зенита». Мне не нравится обсуждать варианты с другими клубами. Я не буду говорить о своем будущем, пока не подписан контракт. Я думаю только о «Зените», — сказал Азмун.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 50 очков.



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