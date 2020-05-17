Олимпийская чемпионка назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.

«Мне кажется, СМИ неправильным образом подают информацию. Бред какой-то! В этом виновата пресса. Кто-то из СМИ подловил и одну, и другую. Все быстренько вывели куда нужно. Это выгодно СМИ, а не Родниной и Тарасовой», — цитирует Бестемьянову Sport24.

В одном интервью Тарасова вспомнила, как Роднина отправила больную раком бывшую фигуристку Елену Черкасскую на турнир в Австралию. В ответ на это олимпийская чемпионка заявила, что у тренера давно что-то с мозгами.

Комментируя резкое высказывание, Тарасова назвала Роднину законченной дурой.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о Тарасовой и Родниной.