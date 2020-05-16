УЕФА будет готов провести Евро в меньшем количестве городов

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация будет готова провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем планировалось.

Континентальное первенство было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир должны были принять 12 городов Европы.

Чеферин отметил, что с тремя городами есть проблемы, которые будут обсуждены позднее.

«Мы принципиально хотим провести турнир в 12 городах, но если не получится, то мы готовы провести чемпионат и в десяти, и в девяти, и в восьми городах», — цитирует функционера beIN Sports.

Ранее сообщалось, что Россия предоставила УЕФА гарантии на проведение игр Евро в Санкт-Петербурге.