Тарасова восхитилась работой Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, в чем уникальность Этери Тутберидзе.

«Она уникум. Скоро уже закончится второй десяток лет, как она работает на льду. Это самый расцвет. Этери многому научилась, у нее хорошие условия, правда, на вчерашний день. А когда построят второй каток, будут еще лучше», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Специалист отметила сильную и правильно подобранную команду Тутберидзе, а также трудолюбие тренера.

Ранее Тарасова оскорбила трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину.