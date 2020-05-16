В «Вильярреале» опровергли новость об участии в договорном матче

В испанском «Вильярреале» опровергли новость об участии в договорном матче, сообщает сайт клуба.

«Мы опровергаем любую информацию о том, что мы организовали договорной матч против «Хетафе», — говорится в заявлении.



Игра состоялась в последнем туре прошлого чемпионата. Встреча завершилась со счетом 2:2.



Ранее сообщалось о том, что «Хетафе» и «Вильярреал» подозреваются в договорном матче.