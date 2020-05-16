В «Вильярреале» опровергли новость об участии в договорном матче
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В испанском «Вильярреале» опровергли новость об участии в договорном матче, сообщает сайт клуба.
«Мы опровергаем любую информацию о том, что мы организовали договорной матч против «Хетафе», — говорится в заявлении.
Игра состоялась в последнем туре прошлого чемпионата. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Ранее сообщалось о том, что «Хетафе» и «Вильярреал» подозреваются в договорном матче.