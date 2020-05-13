Нурмагомедов-старший пришел в себя после нескольких дней комы

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов пришел в себя после нескольких дней комы, сообщает Sport24 со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Нурмагомедов-старший впал в кому несколько дней назад, однако его здоровье оказалось сильнее, чем изначально предполагали врачи.

Специалист был госпитализирован в Дагестане, однако позднее его перевезли в Москву. По информации СМИ, у него была диагностирована пневмония.

Ранее сообщалось, что Махачев подтвердил тяжелое состояние Нурмагомедова-старшего.