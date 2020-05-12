Олимпийский чемпион Тищенко опроверг информацию о заражении коронавирусом
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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко опроверг информацию о заражении коронавирусом.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что тест спортсмена дал положительный результат.
«Не знаю, кто это пишет про положительный результат. Я сдавал тест еще 30-го числа, и пришел ответ, что тест отрицательный. Так что все это неправда», — цитирует Тищенко ТАСС.
Боксер завоевал золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 91 кг. Также он является чемпионом мира (2015), двукратным победителем первенств Европы (2015, 2017) и чемпионом Универсиады-2013.
Ранее нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал о том, как осознал всю опасность коронавирусной инфекции.